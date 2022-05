Denis, gol da record: è il calciatore più vecchio ad aver segnato in Serie B

La rete siglata ieri da German Denis nella sconfitta della Reggina con il Como ha un valore particolare. El Tanque è diventato il calciatore più vecchio a segnare in Serie B, a 40 anni e 7 mesi. Inoltre, questa sua rete allunga a 25 le stagioni consecutive in carriera con almeno una segnatura in carriera. Numeri importanti, per un giocatore che ancora non ne vuole sapere di smettere.

FOTO: Twitter Reggina