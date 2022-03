Denis: “Dybala? De Laurentiis fai questo colpaccio e portalo a Napoli”

German Denis, ex attaccante del Napoli oggi alla Reggina intervistato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha parato di mercato, proponendo il colpo Dybala al presidente De Laurentiis: “Dybala? A De Laurentiis dico di fare questo colpaccio di mercato e di acquistarlo”.

Denis parla poi anche di Victor Osimhen: “Osimhen è un attaccante fenomenale, sa far tutto. E’ forte fisicamente, è veloce e sa far gol di testa, era da tempo che non si vedevano attaccanti così in Italia. Scudetto? Faccio il tifo per il Napoli, spero faccia risultati importanti in questa stagione che è strana visto che Inter e Juventus stanno facendo fatica”.

Foto: Twitter Reggina