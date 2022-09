Denis, compleanno con… firma: a 41 anni riparte dalla Real Calepina

La Real Calepina, squadra bergamasca con sede a Grumello del Monte, ha ufficializzato l’ingaggio di German Denis, attaccante argentino che ha scritto pagine importante nella storia dell’Atalanta, rendendosi autore di ben 56 reti tra il 2011 e il 2016. Svincolatosi dalla Reggina, l’ex Napoli e Udinese ha scelto di scendere due categorie pur di ritrovare gli amici ed ex compagni Daniele Capelli e Matteo Moranda, rispettivamente mister e vice allenatore della Real. “Una splendida opportunità, non vedo l’ora di aiutare i ragazzi. Sono felicissimo di esser parte di questo club”, le prime parole di Denis, che proprio oggi compie 41 anni. L’attaccante saluterà il proprio pubblico già domani, in occasione della gara contro il Desenzano Calvina.

Foto: Instagram Real Calepina