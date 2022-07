DENAYER, ESPERIENZA INTERNAZIONALE PER LA DIFESA DEL TORO

Dopo la cessione di Bremer alla Juventus, il Torino ha già trovato il nome del sostituto del difensore brasiliano. Si tratta di Jason Denayer, difensore belga, con grandissima esperienza internazionale, svincolatosi dal Lione il 30 giugno scorso.

Mancano pochi dettagli, ma sarà l’esperto belga a dare qualità alla difesa del “Toro”, che si vede ora scoperta in quel ruolo.

Denayer è un classe 1995, nato a Jette, nei pressi di Bruxelles. Fin da giovanissimo è entrato a far parte nel settore giovanile dell’Anderlecht, con cui ha giocato fino al 2008, poi il passaggio all’ Academie JMG, con cui ha giocato fino al 2013.

Nell’estate 2013 lo preleva il Manchester City, per 275. 000 € , anche se il difensore belga non giocherà mai negli Sky Blues, pur restando nella lista dei vincitori della Premier del 2013-14 e della Carabao Cup dello stesso anno. Nella stagione 2014-2015, il City lo cede in prestito agli scozzesi del Celtic. dove esordisce a 19 anni in un campionato professionistico importante. Denayer non sfigura, collezionando 29 presenze e segnando 5 gol nella Scottish Premier League, che vince anche con il Celtic, insieme alla coppa Nazionale. Lascia il Celtic con 44 presenze, di cui 8 anche in Europa League e 6 gol.

La stagione successiva, nuova esperienza in prestito per lui, stavolta in Turchia, al Galatasaray, ma un infortunio abbastanza lungo ne pregiudica la stagione, chiusa solo con 17 presenze. Nel 2016-17 è ancora in prestito, con il Sunderland, dove mette a referto 22 presenze e in Premier, 27 in totale comprese le coppe nazionali.

Torna nuovamente al Galatasaray, nel 2017-18, dove aveva lasciato 2 anni prima con una promessa, di tornare per essere decisivo. E lo sarà, Denayer, che contribuirà con 25 presenze alla vittoria del campionato turco dei giallorossi.

Il 21 agosto 2018, senza mai aver messo a referto una presenza con il Manchester City, viene ceduto a titolo definitivo, al Lione per 10 milioni di euro più bonus, firmando con la società francese un contratto quadriennale. Nella stagione successiva, complice la partenza di Nabil Fekir, diventa il nuovo capitano della squadra francese.

Denayer è una colonna del Lione, un elemento di spessore e qualità in difesa, nelle 4 stagioni in Francia, colleziona 136 presenze, segnando 11 gol, giocando anche 20 partite in Champions League, ad ottimi livelli. Con il Lione non riesce a mettere in bacheca nessun trofeo. Il 30 giugno scorso, alla scadenza del contratto, si decide di non proseguire l’avventura insieme e il belga è alla ricerca di una nuova esperienza.

Il Torino è molto vicino all’accordo con l’esperto difensore, che è anche una colonna della Nazionale dei Diavoli Rossi, visto che dal 2015 è uno dei volti noti del team di Martinez, avendo collezionato 30 presenze e segnato un gol. Ha partecipato a Euro 2016 e a Euro 2020 e ora cerca una squadra che gli dia continuità per partecipare ai primi Mondiali della sua carriera, visto che ha saltato quelli del 2018 per infortunio.

Per il Torino sarebbe un acquisto di assoluta esperienza e valore, vanta centinaia di presenze in campionati internazionali importanti, tra Premier, campionato scozzese, turco e francese. La Serie A certamente ha caratteristiche differenti, ma Denayer ha tutto per poter ben figurare.

Alto 185 cm, pesa 77 kg, giocatore ben strutturato fisicamente, è molto abile nel gioco aereo, è un gran colpitore di testa e molto bravo anche in fase realizzativa. Non è molto veloce, ma è un buon elemento per impostare il gioco da dietro.

Arriva in granata a 27 anni, età giusta, giocatore maturo, con enorme esperienza internazionale che darà sicuramente qualità alla difesa di Juric, rimasta orfana di un elemento fondamentale come Bremer.

Foto: Instagram personale