Tutto secondo i piani. Diego Demme si è presentato puntuale, questa mattina, a Villa Stuart, per sostenere le visite mediche e diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Un’operazione, come vi avevamo raccontato, da 10 milioni più 2 (massimo 3) di bonus. Già in giornata, poi, il centrocampista conoscerà Gattuso, in attesa di svolgere il primo allenamento con i partenopei.