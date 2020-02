Demme: “E’ stato bello segnare e dare un aiuto alla squadra. Non voglio essere paragonato a Maradona, lui è stato il migliore del mondo”

Diego Demme – centrocampista del Napoli – ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito una parte di quanto emerso.

“È stato bello segnare e dare un aiuto alla squadra. Non voglio essere paragonato a Maradona, lui è stato il migliore del mondo. Mio padre era un suo grande fan e per questo mi chiamo Diego. Io invece ero fan di Gattuso e Pirlo, una coppia molto forte: uno lottava a l’altro aveva una grande tecnica. Abbiamo più qualità in mezzo ma io sono solo una piccola parte del gruppo. Dobbiamo arrivare a 40 punti il prima possibile, per poi pensare agli obiettivi europei“.

Foto: Twitter ufficiale Napoli