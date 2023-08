Diego Demme, centrocampista del Napoli, in uscita dal club campione d’Italia, si guarda attorno in cerca di una nuova sistemazione. Dopo la trattativa ormai sfumata per il ritorno all’Hertha Berlino, il centrocampista tedesco ha iniziare a seguire la Fiorentina su Instagram. Un indizio di calciomercato in vista di questi ultimi due giorni?

Foto: Instagram Demme