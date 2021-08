Demiral: “Qui per vincere un trofeo, non vedo l’ora di cominciare”

Il neo acquisto atalantino, Merih Demiral, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite i canali ufficiali della squadra nerazzurra, mettendo bene in chiaro che come obiettivo lui ha quello di vincere un trofeo con la sua nuova squadra: “Sono molto felice perché l’Atalanta è una squadra grande con altrettanto grandi tifosi. Per me è nuova opportunità, qui avrò un’importante chance. Sono giovane, ho esperienza e questo è importante. Gasperini è una grande figura, ho sempre sostenuto allenamenti duri, lui so che ne fa sostenere di intensi come piace a me. I miei obiettivi? Vincere un trofeo. Ho già vinto Serie A, Coppa Italia e Supercoppa. Con l’Atalanta sarà più difficile e quindi più speciale. Per questo spero di riuscire a farcela. Il campionato italiano è difficile, però la Dea è forte e ha una bella mentalità. La Champions è importante, negli ultimi 3 anni la squadra bergamasca ha giocato bene nella competizione europea. Quando gioco io do sempre il 100%, sia quando mi alleno sia quando gioco. Non vedo l’ora di disputare la prima partita“.

Foto: Twitter Atalanta