Demiral: “Vittoria importante, felice per Cissé. Stiamo tornando sui nostri livelli”

“Era importante vincere oggi, sono molto felice per l’Atalanta e per Cissé, perchè già in allenamento con noi aveva mostrato già con noi un ottimo feeling”. Sono le parole di Merih Deramil, al termine del match ai microfoni di DAZN, dopo il successo di misura ottenuto al Dall’Ara. “Stiamo lavorando sodo in allenamento e stiamo crescendo, i risultati ci daranno ragione sia in Europa League che in campionato, stiamo tornando sui nostri livelli.”

