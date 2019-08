Demiral si presenta: “Un sogno essere alla Juventus. Voglio guadagnarmi la titolarità”

Quando Merih Demiral è stato acquistato dalla Juventus, in molti pensavano fosse destinato a partire in prestito almeno per la prossima stagione. E invece il centrale turco ha stupito per maturità e grinta, convincendo Sarri a tenerlo nella propria rosa. Oggi a Torino si è svolta la sua conferenza stampa di presentazione, queste le sue parole: “Sono molto contento di essere qui. La Juventus è una squadra molto importante ed essere qui è per me una fortuna. Spero di riuscire ad adattarmi nel più breve tempo possibile. Per arrivare qui ho fatto molti sforzi, ma io non sono una sorpresa. Tutto è basato sul mio lavoro. Essere qui significa per me realizzare un sogno. Essere il primo giocatore turco alla Juve per me è un onore e per tutti quelli che mi seguono cercherò di essere un modello. Vorrei dimostrare a tutti che lavorando duramente si riescono a raggiungere obiettivi importanti come ho fatto io. Raggiungere questa squadra e vedere gli impianti di allenamento mi ha impressionato molto. Spero di riuscire a dare il meglio di me stesso per rimanere in questo club il più a lungo possibile. Chiellini mi sta aiutando tanto nell’ambientamento, così come Bonucci e gli altri giocatori importanti che mi stanno vicini. Spero di acquisire esperienza dalla loro esperienza. La Juve ha alcuni dei giocatori migliori del mondo, specialmente in difesa. Spero nel più breve tempo possibile di vestire la maglia della Juve da titolare e tutti i miei sforzi sono orientati a raggiungere al più presto il mio massimo stato di forma. La Juventus inizia ogni stagione con tutte le coppe possibili come obiettivo. La Juve è determinata nella conquista dei trofei disponibili, quindi sono sicuro che quest’anno faremo grandi cose. Il nostro allenatore si occupa molto dell’aspetto difensivo della squadra e per me questo è molto importante. Sarri si occupa direttamente degli allenamenti dei difensori e riuscire a lavorare con lui significa avere la possibilità di allenarmi al meglio e migliorare i miei punti deboli. E sono sicuro che il mister vorrà da me il massimo impegno. Ho sentito questi paragoni con Montero e ho anche visto i suoi video. Essere paragonato a lui è un onore per me. Io ho sempre avuto idoli, ma i miei veri idoli sono le persone con cui sto giocando adesso, come Chiellini. Ed è un onore e una fortuna giocare con lui e allenarmi con giocatori così importanti“.

Foto: sito ufficiale Juventus