Demiral scrive a Cristiano Ronaldo dopo l’eliminazione: “Non cambia nulla, sei tu il GOAT”

Il Marocco mette la parola fine all’avventura del Portogallo in Qatar. E Cristiano Ronaldo dice addio al sogno Mondiale, uscendo in lacrime dopo il ko. Un’immagine che, molto probabilmente, chiuderà la storia di CR7 in una Coppa del Mondo (unico trofeo che mancherà nella sua ricca bacheca). L’ex compagno in bianconero, Merih Demiral, ha voluto mandare un messaggio di conforto a Cristiano Ronaldo: “Non cambia nulla. Cristiano è il GOAT e lo sarà per sempre. Il mio eroe e l’eroe di molti di noi”.

Foto: Instagram Demiral