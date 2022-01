Demiral: “Lavorare con Gasperini è una grande opportunità per me. Le assenze non aiutano”

Metih Demiral, difensore dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo il pareggio a reti bianche contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Lavorare con Gasperini è una grande opportunità per me, lui mi spiega sempre cosa devo fare e mi ha fatto crescere come mentalità. Oggi è arrivato un pareggio importantissimo per noi, adesso vediamo nella prossima partita. A me piace giocare uomo contro uomo, sono venuto qui perché per me lavorare con Gasperini era un’opportunità importante. L’altro giorno in allenamento ho segnato un bel gol e quindi gli ho detto che se ha bisogno posso giocare anche in attacco. Giochiamo sempre avanti e questo è molto positivo per noi”.

Sulla partita: “Mi piace quando giochiamo così, oggi la squadra ha fatto molto bene e questa è la cosa che conta di più. Sono troppo felice, anche Scalvini è andato molto bene. Il mister ci dice sempre di andare al 100%, anche quando ci alleniamo: è la nostra mentalità e si è visto anche con i giovani stasera”.

In cosa l’ha migliorato Gasperini? “Il mister ha una mentalità molto buona per me, mi piace troppo giocare uno-contro-uno e la tattica è perfetta”.

Foto: Twitter Atalanta