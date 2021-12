Demiral: “Io e Ronaldo ci sentiamo spesso. Ho scelto Bergamo per Gasperini”

Merih Demiral, difensore dell’Atalanta, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sull’amicizia con Ronaldo: “Io e Cristiano siamo davvero legati, lui mi ha sempre aiutato molto e ci sentiamo spesso su whatsapp. Lo considero una delle persone più speciali che abbia mai incontrato.”

Sull’eliminazione in Champions con l’Atalanta: “Ho ancora rimpianti. Soprattutto per le due partite che abbiamo perso, con United e Villarreal. Potevamo vincerle entrambe. Ma ora c’è l’Europa League, dove possiamo fare bene. È una coppa importante, basta leggere il nome delle squadre: Borussia Dortmund, Barcellona, Porto… Prima penseremo all’Olympiacos, però».

Su Gasperini: “Mi ha convinto lavorare con Gian Piero Gasperini. Prima di accettare l’offerta nerazzurra, ho parlato con l’allenatore e capito che per me poteva essere una grande opportunità».

Sul nuovo modo di difendere: “Ammetto che all’inizio è stata dura. Devi entrare nei meccanismi, cambiare mentalità, guardare sempre in avanti e prepararti a correre all’indietro. E soprattutto abituarti agli allenamenti intensi di Gasperini. Senza quelli fai fatica con questo gioco. Però credo sia il più adatto alle mie caratteristiche: mi piace cercare l’anticipo sull’attaccante, sfidarlo in continui duelli. E la parte divertente è che puoi sganciarti in avanti.”

Foto: Twitter Atalanta