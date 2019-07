Demiral, il futuro è con lui. Ecco perché la Juve resiste all’assalto Milan

Merih Demiral è stato uno dei grandi protagonisti del primo derby d’Italia stagionale tra Inter e Juve. Il centrale bianconero, subentrato nel secondo tempo al posto di De Ligt, ha sfornato una prestazione di assoluto livello, fatta di sostanza, anticipi, forza fisica e personalità. Ma non solo: l’ex difensore arrivato in estate dal Sassuolo è stato decisivo nel match dell’International Champions Cup trasformando il rigore decisivo per battere i nerazzurri. Nonostante sia da poco alla corte di Sarri, Demiral ha già stregato il tecnico bianconero. E non a caso la Juve lo considera un potenziale titolare per il futuro, ma anche una pedina importante per il presente, lo valuta più di 40 milioni e non vorrebbe privarsene. Il turco è accostato al Milan da almeno una settimana, ma la Juve spara alto e resiste all’assalto rossonero. Anche perché Sarri – come raccontato – sarebbe contento di avere a disposizione cinque difensori centrali (De Ligt, Rugani, Demiral, Bonucci e Chiellini) considerato che gli ultimi due non sono più giovanissimi e spesso hanno problemi muscolari e considerati i numerosi impegni stagionali. E Demiral sa bene di potersi giocare le sue carte già da quest’anno, come conferma la grande prestazione contro l’Inter.

Foto: sito ufficiale Juve