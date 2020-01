Demiral: “Grazie a tutti per il sostegno. Ci vediamo all’Europeo”

View this post on Instagram

Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan spor kulüplerine, sporcu arkadaşlarıma ve tüm futbolseverlere çok teşekkür ederim.Çok daha güçlü döneceğimden şüpheniz olmasın. Avrupa Şampiyonası’nda görüşürüz.💪🏼 #finoallafine I’d like to thank everyone for their support after my injury. You can be sure that I will come back even stronger💪🏼⚪️⚫️ #forzajuve