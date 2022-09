In questi minuti, la Turchia ha comunicato sul proprio sito ufficiale alcuni cambiamenti all’interno della rosa dopo la gara pareggiata per 3-3 ieri contro il Lussemburgo. Tra i calciatori che non parteciperanno al match contro le Isole Far Oer c’è Merih Demiral. Il difensore dell’Atalanta sarebbe fermo a causa di un infortunio che, tuttavia, non è stato ancora specificato.

Foto: Twitter Atalanta