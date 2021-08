Merih Demiral dalla Juve all’Atalanta: accordo raggiunto. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia le prossime ore saranno quelle decisive per la chiusura, operazione in prestito oneroso di 2.5 milioni con riscatto fissato a 25. E adesso Romero è pronto per una nuova avventura.

Foto: Twitter personale Demiral