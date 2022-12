Dembelé: “Virus influenzale? La soluzione è il té con zenzero e miele”

In vista della finale tra Argentina e Francia, che si giocherà questo pomeriggio alle ore 16, Ousmane Dembelé ha parlato in conferenza stampa della febbre che sta colpendo i giocatori transalpini e del rimedio trovato dall’esterno del Barcellona: “Non c’è preoccupazione per quanto riguarda il virus influenzale. Sia Rabiot che Upamecan0 non sono stati molto bene, ma ho trovato una soluzione: gli ho preparato del tè con zenzero e miele”.

Foto: Twitter Barcellona