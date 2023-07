Ousmane Dembélé parrebbe ora orientato a rimanere al Barcellona. Infatti, secondo quanto riferisce Sport, la volontà del francese sarebbe quella di rimanere in blaugrana a tutti i costi. Il PSG avrebbe incassato un no da parte dei campioni di Spagna perché l’ex Dortmund preferirebbe giocarsi le sue chance in Catalogna, anche a costo di rinunciare a un ingaggio più alto.

Foto: Instagram Dembélé