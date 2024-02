Dembelé: “Sono il meno francese di tutti. Adattarmi alla Ligue 1 non è stato facile”

Ousmane Dembelé, attaccante del PSG, ha parlato a Le Parisien soffermandosi sul suo adattamento al calcio francese.

Queste le sue parole: “Ho dovuto adattarmi dopo il trasferimento dal Barcellona al PSG. All’inizio ho faticato ma non ho mai dubitato di me stesso e delle mie capacità. Sapevo che sarei tornato al mio livello. Alcuni giocatori hanno un rendimento eccezionale fin dal momento, altri hanno bisogno di tempo. A Dortmund sono esploso subito e a Barcellona è successo poco a poco. A Parigi è un po’ la stessa cosa, esclusi gli infortuni. Ho giocato solo sette o otto mesi in Francia, al Rennes, poi sono stato fuori per sette anni. Non mi sento straniero nel mio Paese, ma calcisticamente sono un po’ il meno francese dei francesi. Mi sono dovuto adattare, soprattutto perché la Ligue 1 è cambiata enormemente. Il campionato è molto più forte di quando l’ho lasciato.Oggi ho la sensazione di essermi finalmente ritrovato. Sono sulla strada giusta, ma voglio dare ancora di più, essere ancora più decisivo. Cerco di essere me stesso, sorridente ma serio. Adesso ho 26 anni, ho imparato molto, cerco di consigliare i giovani e di dare l’esempio”.

Foto: twitter PSG