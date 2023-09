Dembélé: “Segretamente, vogliono tutti venire a giocare in Arabia”

L’attaccante dell’Al Ettifaq Moussa Dembélé ha commentato la scelta di approdare in Arabia come tanti giocatori: “Tutte le scelte di carriera sono orientate all’obiettivo di guadagnare di più. Fa parte dello sviluppo professionale: guadagnare di più. Non c’è niente di diverso nei calciatori. Più guadagno, più do. Non mi aspettavo affatto di venire in Arabia Saudita. Almeno, non così presto nella mia carriera. Nessuno immaginava anche che venissero qui Cristiano Ronaldo o Karim Benzema, ma hanno scelto di venire come Neymar, Jordan Henderson e altri

Cosa mi ha convinto a venire? Tutto. L’aspetto finanziario, il progetto generale del campionato, investire per renderlo più competitivo, la cultura, scoprire un Paese nuovo. L’Arabia Saudita è un paese di appassionati di calcio. Ho tanti amici giocatori che mi dicono che vogliono venire qui, e sto parlando di grandi giocatori. Segretamente, tutti vogliono venire”.

Foto: Twitter al ettifaq