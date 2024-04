Dembelé ritrova il Barcellona: “Sarà una grande partita, uno spot per il calcio”

Uno dei quarti di finale più attesi sarà quello tra PSG e Barcellona, una sorta di rivincita del 2017, quando i parigini vennero rimontati in maniera clamorosa al Camp Nou.

Al sito della Uefa, ha parlato uno dei grandi ex della gara, Ousmane Dembelé, che ha raccontato così le sie emozioni: “E’ meraviglioso giocare di nuovo a Barcellona e in Spagna. Penso che sarà una bella partita di calcio. Sarà uno spot per il calcio. Ho visto Jules Koundé nella Nazionale francese e c’è stata, come sempre, qualche battuta. Ma sarà una bellissima partita. Ho contattato anche Gavi, anche se lui adesso è infortunato. Ci sentiamo spesso prima delle partite”.

