Dembelé risponde a Raphinha: è 1-1 tra Barcellona e PSG (espulso Araujo). Il Borussia conduce 2-0 sull’Atletico

Si sono conclusi i primi tempi delle gare di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

A Barcellona, è 1-1 tra i catalani e il PSG. Partenza super dei francesi, ma ter Stegen salva su Mbappè: Alla prima occasione, passa il Barcellona. Giocata sontuosa a destra di Yamal, che salta due avversari, palla in mezzo dove ancira Raphinha (doppietta all’andata), trova il vantaggio blaugrana. La reazione ospite è veemente, ci prova Mbappè prima e poi Vitinha, ma ancora ter Stegen salva.

La svolta arriva al 29′. Araujo stende Barcola lanciato a rete e viene espulso, Barcellona quindi in 10. Ne approfitta subito il PSG per trovare il pareggio, con il grande ex Dembelé (a segno anche lui all’andata) contestato prima del match, che trova l’1-1. Al PSG serve un altro gol per portare il match ai supplementari.

Nell’altra gara, al Westfalenstadion, il Borussia Dortmund al momento ha ribaltato il ko dell’andata a Madrid. E’ 1-0 in Germania per i gialloneri, che in 5 minuti sferrano un uno due clamoroso all’Atletico Madrid, con Brandt al 34′ e Maatsen al 39′.

Per ora Borussia in semifinale dopo i primi 45 minuti.

Foto: twitter Barcellona