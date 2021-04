Dembélé: “Rinnovo? Non ho ancora parlato col Barcellona. Qui sono felice”

Intervistato da BeInsport, Ousmane Dembélé ha parlato anche del suo futuro nel Barcellona con un contratto da rinnovare dato che scade nel 2022: “Il mio futuro? Mi resta ancora un anno di contratto. Non c’è stato ancora nessun colloquio con il nuovo consiglio, ma sono felice e mi sento bene. Il nuovo presidente che è arrivato non lo conosco molto bene, ma è molto vicino ai giocatori. Vedremo come andrà. Mi sento bene da quando sono tornato. È vero che ora difendo di più contro gli avversari . Lenglet mi prende in giro e mi dice che devo ‘grattare’ di più. Il mio stile di vita è molto buono. Non è questo che mi ha fatto soffrire tante volte in passato. La gente parla senza saperlo , tutto qui. Inoltre, ultimamente mi infortunio molto meno “, ha detto. “Ho sempre mantenuto il sorriso, anche dopo un infortunio. Mi sono detto che questa era la vita. Ci sono prove nella vita che devono essere superate“.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona