Dembélé: “Non giudico le mie prestazioni in base ai gol che faccio, non mi interessa segnare se poi gioco male”

Tredici partite, tre assist ma ancora nessun gol. Ousmane Dembélé ammette di aver avuto un inizio di vita “mediocre” con il PSG, a cui si è unito in estate dal Barcellona. Ma l’ala non si fissa sulle sue scarse prestazioni quando si tratta di trovare il gol. Questo uno stralcio della sua intervista a L’Équipe:

“Sono meno lucido davanti alla porta perché parto da lontano. Non giudico le mie prestazioni in base ai gol che faccio. Puoi segnare un gol e non essere all’altezza della partita. Puoi non segnare ed essere molto bravo. Ma nel 2023 sono le statistiche che contano, non solo il gol. Devo fare più assist ed essere ancora più pericoloso. Ma non mi interessa segnare un gol e giocare male”.

“Abbiamo molto lavoro da fare davanti alla porta con l’allenatore. Mi dicono spesso che uso la mia forza quando sono davanti alla porta. Credo che sia perché sono meno lucido quando cerco di scartare uno o due giocatori. In seguito ho segnato contro il Milan, anche se è stato annullato, e quel gol è stato usato come esempio per mostrarmi cosa devo fare. Devo essere molto più calmo”.

Foto: Twitter PSG