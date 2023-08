Dembélé in viaggio verso Parigi

Ousmane Dembélé è pronto a cominciare la sua nuova avventura con il PSG: come confermato dalle immagini di Diario SPORT, l’attaccante francese è arrivato all’aereoporto di Barcellona per viaggiare in direzione Parigi, pronto a iniziare la sua esperienza con la formazione di Luis Enrique.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona