Dembelé “I fischi non mi hanno destabilizzato, già ero abituato. Qualificazione meritata”

Ousmane Dembelé, attaccante del PSG, ha parlato a Canal + dopo la qualificazione in semifinale di Champions.

Queste le sue parole: “Tutti ci credevano. Non ci siamo arresi, sapevamo che avremmo segnato. È stato fatto un ottimo lavoro da parte di tutta la squadra. La tattica dell’allenatore era perfetta. Abbiamo fatto un grande sforzo dopo aver subito il primo gol e abbiamo centrato l’obiettivo”.

Ha ricevuto un’accoglienza molto particolare che avrebbe potuto destabilizzarla. “L’ho vissuta molto bene perché era già successo nel 2021 quando sono stato fischiata qui a Barcellona. Non cambierò il mio gioco con i fischi. Sono rimasto concentrato. Ho dato il massimo: ho segnato e conquistato un rigore… Sono contento della mia prestazione”.

Qualificarsi in semifinale che cosa significa per voi? È una cosa importante. Incrociamo le dita per arrivare in finale. Dovremo recuperare bene”.

