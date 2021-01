Dembelé: “E’ un grande passo per me. Simeone è uno dei migliori al mondo”

Moussa Dembelé è ufficialmente un giocatore dell’Atletico Madrid. L’attaccante, ex Lione, ha parlato in merito al suo trasferimento ai colchoneros in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Questo è un grande club conosciuto in tutto il mondo, è un grande passo per me. Sono contento e non vedo l’ora di iniziare e di poter vincere trofei importanti. Simeone è uno dei migliori allenatori del mondo. È bello per me essere qui e avere la possibilità di lavorare con lui, spero di realizzare grandi cose insieme. È un allenatore fantastico, posso solo dire cose buone su di lui, perché lo dimostra ogni anno sul campo”.

Foto: Twitter personale