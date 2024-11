Dembélé e quei quarti di finale di Copa del Rey contro la Real Sociedad: “Mi sentivo inarrestabile”

Ci sono prestazioni, e partite nello specifico, in cui sembra che tutti i pianeti si siano allineati, e in cui ogni giocata, passaggio o conclusione, pare esser baciata da un tocco divino. È quello che è avvenuto ad Ousmane Dembélé in un quarto di finale di Copa del Rey del 2023 contro la Real Sociedad (vinto dai catalani con un suo gol), quando vestiva la maglia del Barcellona. Il francese ne ha parlato nel podcast di Tchouameni, The Bridge, in cui era ospite nella prima puntata.

“Ricordo una partita quando ero al Barcellona, ​​era contro la Real Sociedad nei quarti di finale di Copa del Rey. Io, in quella partita, mi sentivo inarrestabile, ingiocabile. Controlli, giocate, piede sinistro, piede destro, ad un certo punto mi sono detto “ha un buon profumo stasera”… lo senti dalla prima azione. Dopo 25 minuti ho detto al terzino che mi marcava: “cambia squadra, non è la tua giornata”.

Foto: X Barcellona