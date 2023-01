Dembelé: “Al Barcellona sto bene. Non mi interessa il PSG. Ho fiducia in Xavi”

Ousmane Dembelé, attaccante del Barcellona e della Francia, ha parlato a Eleven Sports, analizzando il suo futuro in blaugrana.

Queste le sue parole: “Quattro mesi fa ho firmato il rinnovo con il Barcellona, sono felice qui e continuerò a lavorare per il club. Non mi interessa Parigi, sto bene al Barca, c’è un buon ambiente e anche con l’allenatore è tutto ok. Ho fiducia in lui e nei dirigenti”.

Foto: twitter Barcellona