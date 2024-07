Demba Ba contro i cori degli argentini sui francesi: “Terra di rifugio di nazisti in fuga. E osano parlare”

Nei giorni scorsi è impazzata la polemica sui cori offensivi degli argentini ai francesi, dopo la vittoria della Copa America. Cori inerenti la nazionalità dei calciatori francesi, quasi tutti africani di origine, o figli di emigrati africani. Cori che hanno visto anche intervenire i rispettivi governi nel provare a sedare la polemica.

Fuoco ardente che ha acceso l’ex calciatore Demba Ba, anche lui francese, figlio di emigrati africani, che si è espresso duramente in merito con un post dal proprio profilo su X, nel quale ha scritto frasi molto dure indirizzate verso l’Argentina. L’ex Newcastle e Chelsea ha infatti condiviso un articolo del quotidiano Liberation del 1995 in cui si indica che in Argentina, negli anni ’40, il paese riceveva leader legati al nazismo tedesco. Il tutto accompagnato da una frase eloquente: “Argentina, terra d’asilo per gli ex nazisti in fuga. Dal 1945 Perón ha accolto criminali di guerra. E vi sorprendete…”.

Foto: twitter Lugano