Delusione Thuram in Nazionale. L’Equipe: “Isolato e mai in partita. Ha perso un’occasione”

Marcus Thuram ha fornito una prova impalpabile nel match amichevole perso dalla sua Francia a Lione contro la Germania. Il quotidiano francese L’Equipe ha totalmente bocciato la prestazione dell’attaccante dell’Inter, valutandolo con un eloquente 3 in pagella e scrivendo quanto segue: “Isolato, l’attaccante non è mai sembrato veramente in partita. Si è lasciato scappare un’occasione di battere la concorrenza in vista degli Europei”.

Foto: Twitter Francia