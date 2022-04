Delusione Napoli: il rendimento casalingo è tra i peggiori dell’ultimo decennio. E Osimhen con le big è a secco

Molto probabilmente la corsa scudetto del Napoli si è fermata lunedì sera al ‘Maradona’, quando il gol di El Shaarawy ha fatto masticare amaro Spalletti e i tanti tifosi partenopei assiepati sugli spalti. Il nuovo passo falso della squadra di De Laurentiis tra le mura amiche è l’ennesimo flop interno di un campionato che ha visto Insigne e compagni stentare nel proprio impianto. Cinque sconfitte e tre pareggi interni in diciassette uscite certificano una media di 1.76 punti a partita, tra le peggiori dell’ultimo decennio. Peggio aveva fatto solo il Napoli nella stagione 2019/20, poi finito al settimo posto in classifica. Un ruolino di marcia per certi versi simile a quello della Juventus, e che evidenzia i problemi di entrambe le squadre. Il Napoli ha poi un ulteriore grana: Victor Osimhen non è grande contro le grandi. Il dato è sotto gli occhi di tutti: da quando l’attaccante nigeriano è sbarcato a Napoli, nei big match è venuto a mancare il suo apporto realizzativo.

FOTO: Twitter Napoli