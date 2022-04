Juve, mai così male allo Stadium. I numeri condannano i bianconeri

La stagione della Juventus è sicuramente negativa. Nonostante le parole sbandierate di Allegri in conferenza stampa su un quarto posto come obiettivo stagionale, dai bianconeri ci si aspettava qualcosa di più. Non solo per la rosa a disposizione del tecnico livornese, rinforzata a gennaio con l’acquisto di Vlahovic, ma anche per la qualità di gioco, spesso lacunosa. I numeri parlano di una squadra che fa una fatica immane nel vincere e convincere e un dato certifica il flop stagionale. Da quando è stato costruito lo Stadium mai i bianconeri avevano avuto un rendimento interno così negativo. Ad oggi con 31 punti in 17 giornate i bianconeri sono al sesto posto in questa speciale classifica. Pur vincendo le prossime due si porterebbero ad appena 37 punti. Numeri in netta controtendenza con i dati dell’ultimo decennio, che ha visto la Vecchia Signora fare della sua casa un fortino. Anche l’anno scorso, tra numerose difficoltà, Pirlo chiuse con 44 punti (che rappresenta anche il dato peggiore). Nel 2013/14 i bianconeri fecero bottino pieno: 19 vittorie su 19. Quattro finora le sconfitta in casa, numeri impensabili fino a qualche anno fa.

FOTO: Twitter Juve