Delusione Hazard: il belga è pronto a rientrare dall’ottavo infortunio da quando è a Madrid

Le aspettative crescono a Madrid ogni volta che Eden Hazard rientra da un infortunio, questo fine settimana sarà l’ottava volta che il belga torna in campo dopo problemi fisici da quando è arrivato al Real nella scorsa estate.

Sarà a disposizione di Zidane nella gara di domenica contro l’Eibar, Hazard ha superato il problema muscolare riscontrato con l’Alaves che lo ha tenuto fuori per 38 giorni.

Il belga ha perso 43 partite delle 70 che ha giocato il Real Madrid dal suo arrivo, ne ha giocate 9 delle 19 di questa stagione, e non si è fatto mancare il Covid-19 che lo ha tenuto in isolamento per 14 giorni.

Il problema per Zidane è che nemmeno il suo sostituto Vinicius Jr sta regalando prestazioni eccellenti, come riporta Sport.es alcuni lo hanno paragonato addirittura a Robinho nel suo percorso a Madrid.

Il Real Madrid ed il suo tecnico transalpino hanno bisogno del miglior Hazard per raggiungere gli obiettivi stagionali, finora ai Blancos si è visto veramente poco della qualità che può offrire il talentuosissimo belga.

Foto: sito ufficiale Real Madrid