Della Valle: “Si chiude un ciclo dopo 17 anni. Quando i tifosi ti contestano…”

Commisso–Fiorentina, ci siamo. Dopo l’arrivo in Italia dell’imprenditore italo-americano e gli incontri a Milano tra le due parti, ora giunge anche la conferma di Andrea Della Valle, che ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni al Corriere della Sera a proposito della svolta societaria del club: “Si chiude un ciclo dopo 17 anni intensi. Gli ultimi mesi sono stati una sofferenza. Noi la Fiorentina l’abbiamo presa per passione e quando i tifosi ti contestano e vengono a protestare davanti ai tuoi negozi il segnale è chiaro. Vuol dire che quello che fai e dai è interpretato nella maniera sbagliata. Si chiude un ciclo, è normale. L’importante è trovare il momento giusto per uscire di scena”.

Foto: zimbio.com