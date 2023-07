Delio Rossi: “Nella doppia gara con il Lecco sono accadute cose che sono sotto gli occhi di tutti”

L’ex tecnico del Foggia, Delio Rossi, torna sulla doppia finale playoff persa con il Lecco qualche settimana fa, recriminando per degli episodi che hanno sfavorito i Satanelli.

Queste le sue parole a Stato Quotidiano.it. “I ricorsi non mi interessano. Sono un uomo di campo, non di politiche federali. Dico solo questo: in campo nelle due gare contro il Lecco sono successe delle cose che sono sotto gli occhi di tutti. Perché sono successe? Non lo so”.