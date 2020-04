Delio Rossi: “Mi piacerebbe sposare un nuovo progetto. Ripresa? Non mi piacciono le decisioni a tavolino”

Intervistato da La Gazzetta del Sud, l’ex-tecnico di Lazio e Fiorentina, Delio Rossi, ha parlato dell’eventuale ripresa del campionato: “Credo debbano ripartire, anche se la situazione è delicata. – ha sottolineato –Il Coronavirus ha colto impreparati il Governo e il nostro comparto sanitario. A prescindere da tutto, i campionati potrebbero riprendere anche fra tre mesi e credo che, per la loro regolarità, vadano conclusi. Per quanto mi riguarda bisogna prendere in considerazione solo i verdetti sul campo. Non mi sono mai piaciute le decisioni a tavolino.” Ha poi parlato anche dei suoi piani futuri: “Per il momento siamo tutti in casa, ma è chiaro che mi piacerebbe sposare un nuovo progetto.”

Foto: Zimbio