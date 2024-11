Delio Rossi: “La Lazio è un punto di arrivo, grazie anche a Baroni. Ludogorets? Una squadra da Serie B”

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Delio Rossi ha condiviso il suo pensiero sulla sfida di Europa League che vedrà oggi la Lazio affrontare il Ludogorets. L’ex allenatore biancoceleste, che nel 2017-2018 ha vissuto un’esperienza in Bulgaria alla guida del Levski Sofia, ha offerto la propria prospettiva sul match.

“Tutti considerano la Lazio come punto d’arrivo. Si vede la mano di Baroni. Il tecnico ha saputo rivitalizzare chi già c’era, come Pedro, Zaccagni, Guendouzi. E devo fare i complimenti per la la preparazione atletica: la Lazio corre e lo fa bene…Il gioco? La bellezza è nel fatto che la fase di possesso non è funzionale al mantenimento del pallone ma si va subito a verticalizzare. Con Baroni tutti vanno alla ricerca della palla”.

Poi sul Ludogorets: “La società punta molto sui brasiliani, anche nel settore giovanile, e domina il campionato bulgaro. Tuttavia, il livello della squadra è paragonabile a quello di una formazione di metà classifica della nostra Serie B. Sulla carta, non dovrebbe esserci storia, ma il calcio è spesso imprevedibile. Ritengo che la sfida contro il Bologna sia stata più impegnativa. Le competizioni europee, però, aiutano a crescere e a generare entusiasmo. Finora, i biancocelesti hanno fatto un ottimo percorso in Europa, andando oltre le aspettative”.

Foto: Instagram Foggia