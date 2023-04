Delio Rossi, amore per il Foggia: “Non posso fare miracoli, ma darò anima e corpo”

Delio Rossi si è presentato in conferenza stampa a Foggia dopo aver firmato fino al 30 giugno 2024. “Questa città a me ha dato tanto, sono arrivato qui che ero un ragazzino, quindi è doveroso mettermi a disposizione. Farò il massimo, sono un allenatore che metterà anima e corpo, chiaramente ho detto al presidente che non posso fare miracoli. Ho una sola possibilità, quella di lavorare sul campo. Voglio sbagliare con la mia testa, intendo assumermi le responsabilità visto che sono il responsabile dell’area tecnica. Tra due giorni andremo in campo contro il Messina, mi auguro abbiate solo un po’ di pazienza e fiducia. Vi dirò sempre ciò che penso e non nasconderò nulla. La gara di domenica sarà una fotografia per capire dove mettere le mani e intervenire. Siamo tutti sulla stessa barca, la società mi ha dato carta bianca e questa cosa mi ha fatto particolarmente piacere. Essendo arrivato da pochissimo non ho voluto stravolgere le abitudine dei giocatori. Loro stamattina si sono allenati con i preparatori, domani ci sarà un altro allenamento che osserverò in disparte. In un secondo momento parlerò con tutti anche per capire quali sono i problemi. Il gruppo ha voglia di rivalsa, ma queste qualità vanno espresse in campo”.

Foto: Instagram Foggia