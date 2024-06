Dele-Bashiru-Lazio, l’agente è a Roma: storia di una svolta annunciata

Dele-Bashiru e la Lazio: storia di una svolta annunciata. Non abbiamo mai messo in discussione il buon esito della trattativa, bisognava soltanto sbloccare gli ultimi passaggi relativi all’ingaggio del centrocampista nigeriano che il club biancoceleste ha voluto con forza. In questa foto sulla destra il suo agente Ladi Salami, già arrivato a Roma, al centro l’intermediario della trattativa Paolo Paloni. L’arrivo di Dele-Bashiru per le visite è previsto tra mercoledì e giovedì, la decisione definitiva arriverà nelle prossime ore. Ma si tratta di dettagli burocratici rispetto a una trattativa al traguardo (non da oggi).