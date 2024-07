Dele-Bashiru: “Il mio idolo è da sempre Yaya Touré. Ai tifosi chiedo di sostenerci più possibile”

Tramite i canali ufficiali del club sono arrivate le prime parole di Fisayo Dele-Bashiru, nuovo calciatore della Lazio. Di seguito quanto affermato dal classe 2001:

“Sono entusiasta di entrare a far parte di un club importante come la Lazio, con tifosi incredibili e in una grande città. Spero di giocare quante più partite possibili e di riuscire a vincere qualche trofeo terminando la stagione tra le prime quattro. Ai tifosi chiedo di sostenerci più possibile, io darò il 100% per regalare loro una stagione positiva. Il mio idolo è da sempre Yaya Toure, provo a replicare il suo modo di stare in campo e mi reputo un centrocampista box to box, mi piace correre e andare al tiro. Mi auguro che le mie caratteristiche possano sposarsi con la Serie A. Ho visto qualche partita del Verona di Baroni, mi piace il suo gioco”.