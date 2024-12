Dele-Bashiru: “Ho maggiore fiducia nei miei mezzi. Mi trovo bene sia in fase difensiva che offensiva”

Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro l’Ajax.

Queste le sue parole: “Vittoria bellissima contro una squadra forte come l’Ajax. Siamo stati bravi a crederci sempre, ho fatto un gol fortunato. Sono felice di aver segnato ancora, adesso ho ancora più fiducia nei miei mezzi. Quando sono arrivato non mi conoscevano molto i tifosi, sto facendo del mio meglio. Sono un centrocampista box to box, mi trovo bene sia in fase difensiva che offensiva, ma se segno ancora meglio”.

E c’è qualcuno con cui magari si trova meglio a centrocampo? Risponde così Dele-Bashiru: “Indifferente, mi trovo bene con tutti”.

Foto: sito Lazio