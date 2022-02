Dele Alli si presenta all’Everton: “Sono al settimo cielo. Qui per rilanciare la mia carriera”

Dele Alli ha parlato come nuovo giocatore dell’Everton, dopo l’ufficialità del suo passaggio dal Tottenham arrivata nella serata di ieri.

Queste le parole del centrocampista inglese: “Sono davvero eccitato per questa nuova avventura all’Everton. Sono al settimo cielo. Sono cresciuto guardando la carriera di Franck Lampard, ed ora avrò l’occasione di essere allenato da lui. Spero che faremo grandi cose insieme. Sono qui per rilanciare la mia carriera, voglio dare il massimo e giocarmi le mie chance. Mondiali? Certo che ci penso, è stata anche una scelta in quest’ottica, visto che sarebbe bello poter riconquistare la Nazionale e andare ai Mondiali e voglio dare il massimo in questi mesi. Sono certo che potrò dire la mia da qui a fine stagione”.