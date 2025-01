Dele Alli, il tormento è finito: riparte da Fabregas e dal Como

Lo aveva fatto capire Fabregas, adesso ci possiamo preparare all’annuncio. Dele Alli riparte da Como, una storia già abbastanza chiara quando – subito dopo Natale – si era aggregato al gruppo di Cesc ufficiosamente per ritrovare la condizione dopo un periodo molto difficile. Ma se avesse notato progressi di qualsiasi tipo, il Como non si sarebbe lasciato scappare una situazione di questo genere. Dele Alli non gioca da quasi due anni, l’ultima partita a fine febbraio 23 con la maglia del Besikats. La scorsa estate la risoluzione con l’Everton, non troppe offerte malgrado i soli 28 anni e momenti scintillanti in Premier. Fabregas aveva motivato la sua decisione di accoglierlo in gruppo con la volontà di aiutarlo dopo un periodo difficile, ma già durante il ritiro di Marbella si era capito che il Como stava pensando seriamente di tesserarlo. Il contratto sarà almeno fino al 30 giugno 2026, se fosse anche il 60-70 per cento del Dele Alli che abbiamo visto di sicuro aiuterebbe e non poco il Como che vuole migliorare una classifica bruttina.

Foto: Instagram Como