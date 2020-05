Dele Alli dopo la rapina con aggressione: “È stata un’esperienza orribile”

“Grazie a tutti per i messaggi. E’ stata un’esperienza orribile, ma ora stiamo tutti bene. Vi ringrazio per il supporto”. Queste le parole di Dele Alli, centrocampista del Tottenham, che nella mattinata di oggi è stato assalito da due malviventi armati di coltello entrati nella sua casa di Londra per una rapina. I due, dopo aver rubato gioielli, orologi e altre cose di valore, hanno minacciato il calciatore e poi lo hanno colpito al volto con un pugno prima di fuggire.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.

— Dele (@dele_official) May 13, 2020