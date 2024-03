DEL PRATO, IL CAPITAN 100 PRESENZE. IL PARMA RIVEDE LA SERIE A

Il Parma ha battuto in rimonta il Brescia 2-1, nell’anticipo della giornata di Serie B. Un successo arrivato al 90′ per i ducali, guidati, anzi, trascinati dal capitano, Enrico Del Prato. Suo il gol che stende il Brescia e indica la strada verso la Serie A a Pecchia e i suoi ragazzi. Una Serie A desiderata e inseguita da 3 anni per la compagine emiliana, che ora vede il traguardo davvero vicino.

Un gol particolare per Enrico Del Prato, nominato capitano dopo l’addio di Buffon, un ragazzo che ieri sera, insieme a Man, ha ricevuto la targa celebritavi del club, per le 100 presenze raggiunte. Un traguardo festeggiato in maniera straordinaria, da leader, da capitano vero.

Del Prato è nato a Bergamo, il 10 novembre 1999. E’ cresciuto nel roseo vivaio dell’Atalanta, dove si aggrega nel 2006, all’età di 7 anni, entrando nei Pulcini. Nel vivaio nerazzurro compie tutta la trafila. Una trafila fatta di trionfi, a livello giovanile, vincendo un campionato Nazionale Under 17, la Supercoppa Under 17 nel 2015-16, e un Trofeo Nereo Rocco all’età di 16 anni. Poi continua la trafila fino alla formazione Primavera, con cui trionfa nel campioanto vincendo lo scudetto Primavera 2018-19, ultima stagione, che gioca da fuori quota e trascina la Dea al trionfo Nazionale. Qui è ormai pronto per il grande salto tra i professionisti.

L’Atalanta lo gira in prestito a club di Serie B per fargli fare le ossa. Il 13 luglio 2019 viene ceduto in prestito al Livorno. Esordisce tra i professionisti il 24 agosto 2019, a 19 anni, entrando nel secondo tempo della partita della prima giornata di campionato persa 1-0 in trasferta contro la Virtus Entella. Il 3 marzo del 2020 segna la sua prima rete in carriera, nella partita pareggiata in casa per 2-2, dal club labronico contro il Frosinone. Il campionato poi si ferma per il Covid e il successivo luglio, continua la sua prima stagione tra i professionisti con continuità, ottenendo 33 presenze in campionato con il Livorno e un solo gol, appena raccontato.

Terminato il prestito, torna a Bergamo, dove fa il ritiro con la prima squadra e l’11 settembre 2020 l’Atalanta lo cede nuovamente in prestito in Serie B, questa volta alla Reggina neopromossa. Anche qui trova continuità, gioca con costanza ottenendo a fine stagione 26 presenze.

Il 31 agosto 2021 viene ceduto in prestito al Parma, appena retrocesso in Serie B. Ritenuti in estate tra i favoriti per la vittoria finale, i ducali conducono un anonimo campionato di metà classifica, senza mai dare l’impressione di poter competere per la promozione. Le prestazioni di Del Prato, distintosi per spirito di sacrificio e duttilità, sono tra le poche note liete di una stagione travagliata, tanto da convincere il Parma a riscattare il terzino e a ingaggiarlo a titolo definitivo dall’Atalanta.

Continua quindi l’avventura di Enrico Del Prato con il Parma, che prova ancora una volta a venire su dalla Serie B, ingaggiando anche la bandiera Buffon. Saranno stagioni complicate, il Parma naviga a metà classifica, mai vicina alla vetta. Nella stagione 2022-23, arriva ai playoff, dove però perde per mano del Cagliari. Del Prato continua a giocare con costanza, è il migliore della scorsa stagione. 2022-23, chiusa con 36 presenze e 3 gol.

Con l’addio di Buffon, lo spogliatoio e mister Pecchia lo eloggono l’erede per indossare la fascia di capitano. Una fascia che porta con orgoglio, con determinazione e passione, da parmense d’adozione, desideroso di prendersi anche lui la Serie A per la prima volta, avendo solo giocato 5 stagioni tutte in Serie B. Stagione 2023-24 che Del Prato inizia in maniera strepitrosa, da vero leader, capitano.

Colleziona, ad oggi, 26 presenze, segnando 2 gol, di cui quello decisivo, rabbioso, pesantissimo, con il Brescia, che lancia definitvamente il Parma verso la promozione. Del Prato è un calciatore molto duttile. può essere impiegato sia come difensore centrale che come terzino destro, ma è stato impiegato anche come centrocampista, in casi di emergenza. E’ un calciatore molto continuo, bravo sia in fase difensiva che in fase di spinta. E’ un ragazzo che fa della dote atletica la sua forza e anche della correttezza, avendo una media cartellini gialli di 4 a stagione e in queste prime 5 stagioni tra i professionisti non è mai stato espulso, per un difensore è tanta roba.

Del Prato è stato anche protagonista con le Nazionali giovanili. Con la nazionale Under-19 nel 2018 ha disputato l’Europeo Under-19 in Finlandia, concluso al secondo posto. Nel 2019 viene convocato per il Mondiale Under-20 in Polonia, chiuso al quarto posto ed emtrambi i tornei giocati da titolare.

Il 6 settembre 2019 esordisce con la nazionale Under-21, guidata dal neo CT Paolo Nicolato, giocando titolare nella partita amichevole contro la Moldavia vinta 4-0 a Catania. Nel 2021 partecipa da titolare all’Europeo Under-21, nel quale l’Italia viene eliminata ai quarti di finale dal Portogallo.

Ora vule prendersi la Serie A, con il Parma, che aveva investito su di luo alcuni anni fa, lo ha reso uomo, lo ha nominato capitano e da capitano, Enrico Del Prato vuole trascinare il suo club nell’olimpo del calcio italiano.

Foto: twitter Parma