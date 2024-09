Del Prato e Bonny illudono, Lucca e super Thauvin ribaltano il Parma (3-2). Udinese da sola in vetta

L’Udinese ribalta il Parma: termina 3-2 al Tardini, decisiva la doppietta di Florian Thauvin. L’equilibrio della partita si è spezzato dopo soltanto due minuti con la prima rete in campionato di Enrico Delprato. Calcio d’angolo battuto corto e cross dalla destra di Mihaila che ha trovato il capitano gialloblù in anticipo con il piatto destro, con il suo tiro al volo che non ha lasciato scampo a Okoye. Nei minuti successivi il Parma ha dimostrato di essere in palla e ha cercato il raddoppio. E, poco prima dell’intervall,o è arrivato il gol di Bonny, bravissimo a girarsi in un fazzoletto su assist di Man e a battere Okoye con la punta del piede destro, regalando il doppio vantaggio ai suoi al termine del primo tempo. A inizio ripresa l’Udinese riapre subito la partita con il gol di Lorenzo Lucca al quarto minuto del secondo tempo. Ed è l’inizio della rimonta. A segnare il 2-2 è Florian Thauvin, che al 69′ rubaun gol praticamente già fatto a Davis ribadendo in rete un colpo di testa del compagno direttamente sulla linea di porta. Al 73′ il Parma rimane anche in dieci uomini per l’espulsione di Mandela Keita per doppia ammonizione. Rimonta completata completata da Florian Thauvin che ha siglato la sua personale doppietta trovando la rete del 2-3 al 76′. Cross dalla sinistra e sponda aerea di Davis che ha trovato Ekkelenkamp a centro area. Miracolo di Chichizola ma sulla ribattuta il francese ha trovato l’angolino, per il gol del 2-3 che vede i bianconeri avanti, dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio di due reti. Termina così al Tardini, l’Udinese si prende la vetta a quota 9 punti.

Foto: Instagram Udinese