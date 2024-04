Del Piero: “Yildiz mi piace molto, gli darei la maglietta numero 10. La Coppa Italia potrebbe rendere la stagione meno amara”

Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus, ha parlato, a Radio Serie A, e si è soffermato anche su alcuni temi legati ai bianconeri.

Queste le sue parole: “ Yildiz? Sicuramente è tra i ragazzi che mi piacciono di più, ha fatto vedere qualcosa. A lui darei la maglietta numero 10. Anche Fagioli e Miretti hanno fatto cose incredibili, buone anche per la nazionale. Non dobbiamo avere fretta, non serve mettere pressione”.

Sugli obiettivi: “Con l’addio allo scudetto dopo il ko contro l’Inter, penso ci sia stato un riassestamento generale degli obiettivi che però Allegri ha sempre dichiarato: tornare in Champions, lanciare i giovani e giocarsi un trofeo come può essere la Coppa Italia. L’anno scorso il mister ha fatto un mezzo miracolo. Se si pensa all’ultimo mese e mezzo, sicuramente c’è sconforto, ma se la Juve riuscisse a vincere la Coppa Italia si parlerebbe con meno delusione di questa stagione”.

Foto: Instagram Del Piero