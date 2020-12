Del Piero, Vieri, De Rossi al corso di allenatori. Ecco tutti i nomi a Coverciano

Nuovi allenatori cercasi. La Uefa ha dato l’ok alla Figc per avviare un corso che dia l’abilitazione Uefa B che Uefa A per allenatori di calcio. Il corso è riservato a calciatori di lunga carriera, con diverse presenze in Serie A e in Nazionale. La Federcalcio ha pubblicato i nomi dei 13 allievi ammessi. Gli iscritti potranno allenare in Serie C oppure fare l’allenatore in seconda in Serie B e Serie A. In seguito, potranno partecipare al Master per guidare le squadre di Serie A, come fatto da Andrea Pirlo la scorsa estate per allenare la Juventus.

Ma chi sono i nuovi allenatori del futuro? Sono volti molto noti del calcio italiano. Su tutti spiccano i nomi di Alessandro del Piero, Bobo Vieri e Daniele De Rossi. Se l’ex romanista aveva più volte manifestato la sua intenzione di proseguire la sua carriera sulla panchina, Del Piero e Vieri appaiono come sorpresa, visto che avevano incominciato anche una buona carriera da opinionisti televisivi.

Insieme a loro anche altri ex campioni. Troviamo Alessandro Matri, Ignazio Abate, Federico Balzaretti (anche lui aveva intrapreso una carriera da opinionista in tv), Gianluca Curci, Massimo Maccarone, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini e David Pizarro.

